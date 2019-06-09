DÜZCE Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet
hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
DÜZCE'de, hafif ticari araçla çarpışan plakasız motosikletin sürücüsü Hüseyin Yıldırım
(40) hayatını kaybederken. 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yıldırım idaresindeki plakasız motosiklet karşı istikametten gelen Mustafa Kocaman
idaresindeki 81 AT 618 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Aracın ön camına vuran Hüseyin Yıldırım daha sonra aracın altında kaldı. Araç
ise bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri motosiklet sürücüsü Hüseyin Yıldırım'ı hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Yıldırım, hayata döndürülemedi. Yaralanan Mustafa Kocaman ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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