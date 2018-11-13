Düzce Narkotik Eğitim Tır'ında Uyuşturucunun Zararları Anlatıldı

13 Kasım 2018 Salı 13:40



13 Kasım 2018 Salı 13:40

Narkotik eğitim TIR'ında uyuşturucunun zararları anlatıldıDÜZCE, (DHA) - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait olan Narkotik Eğitim TIR'ı Düzce'ye gelerek, lise öğrencileri ve vatandaşlara uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgi verildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında tasarladığı Narkotik Eğitim TIR'ı, Düzce Anıtpark Meydanı'nda uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirmede bulunuyor. TIR içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri anlatılıyor. TIR'da görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda bilgi almak için gelen öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verdi. TIR 3 gün boyunca kentin farklı yerlerine giderek bilgilendirmede bulunacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yücel Salatan operasyonel çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, Polisiye çalışmalarla bu işin sonunun gelmeyeceğini gördüğümüzden dolayı önleyici çalışmalar olarak narkotik eğitim TIR'ını projelendirdik. Narkotik eğitim TIR'ımız 2015 yılından beri faaliyetlerimize devam ediyoruz. Düzce bizim 20'nci durağımız oldu. İllerden gelen talepler üzerine faaliyetlerimize devam ediyoruz. Madde kullanımının zararlarını biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden her türlü zararlarını anlatmak için buradayız. 9'uncu sınıf ve üzeri öğrencilerimiz ile halkımıza açık olan bir TIR. Madde kullanımıyla ilgili bilmek ve görmek istedikleri, doğru kaynak ve doğru bilgi ile edinmeleri için herkesi davet ediyoruz dedi.