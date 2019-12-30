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Düzce narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı

Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktıDÜZCE'de, narkotik köpeği 'Ferman' ile yapılan aramada bir kişinin ayakkabısının içine sakladığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

30.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:41
Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı
DÜZCE'de, narkotik köpeği 'Ferman' ile yapılan aramada bir kişinin ayakkabısının içine sakladığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Gümüşova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaköy mevkiinde yaptığı yol uygulamasında M.Y. yönetimindeki aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Ferman' ile araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği bu sırada araç sürücüsü M.Y.'nin ayağına yönelerek tepki verdi. M.Y.'nin sol ayakkabısı çıkarıldığında ayakkabısının içine sakladığı 10 gram esrar ele geçirildi. M.Y. gözaltına alındı.
Düzce narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı

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Kaynak: DHA


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