Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mehmet...

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Mehmet Okan Yanmaz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Okan Yanmaz
6 bin 658, AK Parti
adayı Cüneyt Yemenici
5 bin 322, CHP
adayı Fikret Albayrak
3 bin 782 oy aldı.
Yanmaz'ın özgeçmişi
Okan Yanmaz, 1967 yılında Akçakoca'da dünyaya geldi, burada ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı.
Mehmet Okan Yanmaz, Uludağ Üniversitesi Balıkesir
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1989 yılında mezun oldu.
Yanmaz, 1991 yılında Yanmaz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adında işletmesini kurarak aktif iş hayatına atıldı. 1991-2018 yılları arasında Akçakoca başta olmak üzere Düzce genelinde, yap-sat projeleri ile 600'ün üzerinde konut inşaatını tamamladı.
1996 yılında Anavatan Partisi
Akçakoca İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2009'da Milliyetçi Hareket Partisi
tarafından Akçakoca Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.
Mehmet Okan Yanmaz'ın babası Hüseyin Yanmaz, 1977-1980 ve 1989 -1994 yılları arasında iki dönem Akçakoca Belediye Başkanlığı yaptı.
Okan Yanmaz, evli ve iki çocuk babası.
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Kaynak: AA