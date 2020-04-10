Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece yarısı itibarıyla giriş çıkışlarda sınırlama başlatılacağı bildirildi.

10.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:50
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde gece yarısı itibarıyla giriş çıkışlarda sınırlama başlatılacağı bildirildi.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Akçakoca ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak il merkezine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 10 Nisan Cuma saat 24.00'ten itibaren 2 günlük süreyle sınırlandırılması kararı alındığı bildirildi.
Alınan kararların bu gece uygulamaya sokulacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstisnai durum olarak, çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan belgelerini ibraz etmek şartı ile başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde, il merkezinde seyahat izin kurulundan, ilçede ise Kaymakamlıktan izin alınarak gidiş geliş yapmasına izin verilmesine karar verilmiştir."
Ayrıca turizm merkezi olan ilçede sahil yürüyüş yolunun ilçe girişinde liman bölgesine kadar geçici süreliğine kapatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Akçakoca, Düzce, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
FIFA’dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında Haberler
FIFA'dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında
Haberler ›› Güncel ››Düzce'nin Akçakoca ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:40: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'tir. - Haber 19:38: Banyoda fenalaşarak düşen adam öldü - Haber 19:38: Pakistan Anayasa Mahkemesi hükümet üyelerini ifadeye çağırdı - Haber 19:36: FLAŞ - Haber 19:36: Antalya'daki yerleşik Fransız'dan Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerini öven video - Haber 19:33: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler