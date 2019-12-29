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Düzce'nin altın çocukları

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören lise öğrencileri Uluslararası Gastronomi Festivalinde bir çok dalda altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak Düzce'nin gururu oldular.

29.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:26 Düzce'nin altın çocukları
Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören lise öğrencileri Uluslararası Gastronomi Festivalinde bir çok dalda altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak Düzce'nin gururu oldular.

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri 60 ülkeden 430 şef ile 4 bin 500 yarışmacının katıldığı 17. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali kapsamında makarna kategorisinde altın madalya, balık kategorisinde gümüş ve bronz madalya, Türk Mutfağı Yemekleri ekip kategorisinde gümüş madalya, tatlı kategorisinde Merit madalya kazandılar. - DÜZCE

Mevlana Celaleddin Rumi, Anadolu Lisesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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