19.06.2019 17:22
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Düzce'nin doğal güzellikleri yürüyüşle tanıtıldı

Düzce

Düzce Atlı Spor Gençlik ve Spor Kulübü ve Ultima Doğa Sporları Kulübünce, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Düzce Atlı Spor Gençlik ve Spor Kulübü ve Ultima Doğa Sporları Kulübünce, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Gölyaka ilçesinde yer alan Kardüz Yaylası'na yapılan yürüyüş 5 saat 45 dakika sürdü. 57 doğaseverin Bakacak Obası mevkisinden başlayan yürüyüşü, Katır Obası ve Kızık Yaylası boyunca devam ederek Düzce'nin en yüksek tepesi 1800 rakımlı Kardüz Yaylası'nda son buldu.
Kulüp Başkanı Osman Ümmet ve Yürüyüş Sorumlusu Tuncay Şengül'ün rehberliğindeki etkinlik, zaman zaman yoğun yağmur yağışı altında devam etti.
Yağmura rağmen yürüyüşe devam eden doğaseverler, Düzce'nin eşsiz doğa güzellikleri eşliğinde keyifli zaman geçirdi.
Kaynak: AA
Kızık, Gölyaka, Düzce, Güncel

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