Menü
Haberler ›› Güncel ››Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak - Güncel

Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Haziran ayı içerisinde Düzce İktisadi ve Kalkınma Kongresi yapılacağını belirterek "Bu toplantılarda Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız" dedi.

08.03.2020 09:24
Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Haziran ayı içerisinde Düzce İktisadi ve Kalkınma Kongresi yapılacağını belirterek "Bu toplantılarda Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız" dedi.

65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü haziran ayında Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenleneceğini bildirdi. Düzce'nin geleceği ile ilgili konuların görüşüleceği kongrenin çok önemli olduğunu belirterek "Haziran ayı içerisinde Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenlenecek. Burada Valiliğimiz, Üniversitemiz, Belediyemiz ilgili kurum ve kuruluşlarımız kendi alanları ile ilgili görüşlerini paylaşacaklar. Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız. Bu 3 konuyu ve buna ilave olarak eğitim ile ilgili sağlık ile ilgili konuları katacağız. Düzce'nin kalkınması için bir proje hazırlıyoruz ve bunlar konuşulacak kararlar alınacak" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Varank, Faruk Özlü, Düzce, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor Güncel
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu Güncel
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi Güncel
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı Güncel
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı