Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Haziran ayı içerisinde Düzce İktisadi ve Kalkınma Kongresi yapılacağını belirterek "Bu toplantılarda Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız" dedi.
08.03.2020 09:24
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Haziran ayı içerisinde Düzce İktisadi ve Kalkınma Kongresi yapılacağını belirterek "Bu toplantılarda Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız" dedi.
65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü haziran ayında Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenleneceğini bildirdi. Düzce'nin geleceği ile ilgili konuların görüşüleceği kongrenin çok önemli olduğunu belirterek "Haziran ayı içerisinde Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenlenecek. Burada Valiliğimiz, Üniversitemiz, Belediyemiz ilgili kurum ve kuruluşlarımız kendi alanları ile ilgili görüşlerini paylaşacaklar. Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız. Bu 3 konuyu ve buna ilave olarak eğitim ile ilgili sağlık ile ilgili konuları katacağız. Düzce'nin kalkınması için bir proje hazırlıyoruz ve bunlar konuşulacak kararlar alınacak" diye konuştu. - DÜZCE
65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü haziran ayında Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenleneceğini bildirdi. Düzce'nin geleceği ile ilgili konuların görüşüleceği kongrenin çok önemli olduğunu belirterek "Haziran ayı içerisinde Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenlenecek. Burada Valiliğimiz, Üniversitemiz, Belediyemiz ilgili kurum ve kuruluşlarımız kendi alanları ile ilgili görüşlerini paylaşacaklar. Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız. Bu 3 konuyu ve buna ilave olarak eğitim ile ilgili sağlık ile ilgili konuları katacağız. Düzce'nin kalkınması için bir proje hazırlıyoruz ve bunlar konuşulacak kararlar alınacak" diye konuştu. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak
Etiketler : Mustafa Varank, Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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