Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Düzce'nin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim

DÜZCE (İHA) – Korona Virüs ile mücadele kapsamında oluşturulan tedbirlerden birisi olan il girişinde ki kontrolleri Düzce'de 60 personel 8 ayrı noktada gerçekleştirmeye devam ediyor.

30.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:24
Düzce'nin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim
DÜZCE (İHA) – Korona Virüs ile mücadele kapsamında oluşturulan tedbirlerden birisi olan il girişinde ki kontrolleri Düzce 'de 60 personel 8 ayrı noktada gerçekleştirmeye devam ediyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya genelinde bir çok ülkede yaygınlaşan Korona Virüs için Türkiye 'de bir dizi tedbirler aldı. Bu tedbirleri uygulayan Düzce İl Pandemi Kurulu il girişlerinde 8 farklı noktada 60 personel ile seyahat edenlerin ön sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Düzce 112 Acil Ambulans Başhekimliği'nden görevli personeller belirlenen noktalarda araçlarında seyahat edenlere ön sağlık kontrolünden geçirdi. Hastalık şüphesi bulunanlar ise ekipler tarafından gözetim altına alındı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada tedbirlerin devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Düzce, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Düzce'nin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20’ye indirdi Haberler
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20'ye indirdi
Türkiye’deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi Haberler
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:46: Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz - Haber 19:46: Çorum Belediyesi gazetecilere tulum, eldiven, maske ve dezenfektan dağıttı - Haber 19:46: Malatya'da kaçak medikal malzemeye el kondu - Haber 19:44: Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı - Haber 19:43: Ağrı'da vatandaşlara "koronavirüs" uyarısı - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber