Düzce'nin Gümüşova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Muharrem...

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Muharrem Tozan kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Tozan 2 bin 539, AK Parti adayı Ahmet Azap 2 bin 289, İYİ Parti adayı Ramazan Özdemir 388 oy aldı.<br><br>-Tozan'ın özgeçmişi-<br><br>Muharrem Tozan, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi yaptı.<br><br>Daha önce Düzce'de AK Parti'den Gümüşova eski Belediye Başkanı olan Tozan, 31 Mart Yerel Seçimleri için Düzce İli Gümüşova İlçesine MHP'den başkan adayı oldu.