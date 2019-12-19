Haberler » Güncel » DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, içerisinde hayvanın bulunmadığı ahır alev alev yandı. - Haber

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, içerisinde hayvanın bulunmadığı ahır alev alev yandı.

Yangın akşam saatlerinde Gümüşova Selamlar Köyü'nde meydana geldi.

19.12.2019 03:33 | Son Güncelleme: 19.12.2019 03:33DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, içerisinde hayvanın bulunmadığı ahır alev alev yandı.

Yangın akşam saatlerinde Selamlar Köyü'nde meydana geldi. Adnan ve Mustafa Dursun kardeşlere ait evin yanında bulunan, boş olan ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı ahır alev alev yanarken, köylüler itfaiyeye verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ahır kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ahır yanarken görüntü

-İtfaiye söndürme çalışması yaparken görüntü (vatandaş kamerası)

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ ( ),



Gümüşova, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:08 Başkentte bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü - Haber
05:02 ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı - Haber
04:52 ABD Temsilciler Meclisindeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava... - Haber
04:42 Gazze'den İsrail'e roket atıldı - Haber
04:36 Kuveyt merkezli El-Kabes Gazetesi: "Katar ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerde 3 nokta... - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19.12.2019 05:10:36