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Düzce'nin il oluşunun 20. yılı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 20. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:24Düzce'nin il oluşunun 20. yılı
Valisi Zülkif Dağlı, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 20. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dağlı, mesajında, Düzce'nin 9 1999 tarihinde kanun hükmünde kararname ile il statüsüne kavuşturulduğunu belirtti.
'nin en genç ili olan Düzce'nin, il oluşunun 20. yıl dönümünde, sahip olduğu doğası, turizmi, ekonomisi, tarımı, eğitimi ve mevcut potansiyelleriyle ulaşmak istediği refah düzeyine doğru sağlam ve emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Dağlı, "İlimizin sosyal, kültürel, ekonomik ve beşeri yönden daha iyi yerlere gelebilmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız, özel ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarını, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde sürdürmektedir." ifadesini kullandı.
Dağlı, Düzce'de alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden ve kültür hizmetlerine varıncaya kadar her konuda önemli gelişmeler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Günümüzde, birçok yatırım ve proje hali hazırda devam etmektedir. Gelecekte de yapılacak yeni yatırımlar ile Düzce'miz çok daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir. İlimizi daha güzel ve daha müreffeh günlere taşıma azim ve gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Düzce'nin sorunlarının çözümünde bugüne kadar her türlü destek ve katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum. Mutlu, huzurlu ve refah düzeyi daha yüksek bir gelecek temennisiyle saygı ve sevgiler sunuyorum."

Zülkif Dağlı, Türkiye, Aralık, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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