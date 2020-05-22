Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi

Düzce'nin yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı.

22.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:18
Düzce'nin yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı.
Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Sinekli, Sakarca, Torkul, Samandere, Odayeri, Pürenli ve Derebalık yaylalarında kar yağışı etkili oldu.
Yaylalarda bulunan vatandaşların şaşkınlıkla karşıladıkları kar yağışı sonrası, zemin ve ağaçlar ince beyaz örtüyle kaplandı.
Sinekli Yaylası'nda bulunan Mehmet Albayrak, yıllardır yaylada olduğunu ve mayıs ayının sonunda ilk defa kar yağışına şahitlik ettiğini söyledi.
Kar yağışını hem kendisinin hem de diğer yaylacıların şaşkınlıkla karşıladığını belirten Albayrak, yağışın zaman zaman etkisini artırdığını kaydetti.
Meteoroloji yetkilileri, kentin yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece hafif şekilde görülebileceğini bildirdi. Düzce’nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

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