DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli
Bölge Müdürlüğü Düzce
nüfusunun yüzde 16,4 genç, 9,4'ünü yaşlı olduğu bildirildi.
Yaşlı nüfus her geçen yıl artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2017 yılsonu itibariyle Düzce ilinde yaşlı nüfus sayısı 2017 yılında 35 bin 510'unu yaşlı nüfus oluşturdu. 65 yaş üstünü içeren yaşlı nüfusu 2000 yılında toplam nüfusun yüzde 6,4'ünü (20 146) oluştururken, bu oran 2011 yılında yüzde 8,3 (28 518) ve 2017 yılında yüzde 9,4 (35 510) oldu. Yaşlı nüfus oranında yıllara göre bakıldığında, oranın her geçen yıl arttığı görülmekte. Genç
nüfus 61 bin 828
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2017 yılsonu itibariyle Düzce ilinde genç nüfus sayısı 2017 yılında 61 bin 828'ini genç nüfus oluşturdu. 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusu 2000 yılında toplam nüfusun yüzde 20,1'ini (63 248) oluştururken, bu oran 2011 yılında yüzde 15,6 (53 418) ve 2017 yılında yüzde 16,4 (61 828) oldu. - DÜZCE
Kocaeli,Türkiye İstatistik Kurumu,Genç,Düzce
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:49