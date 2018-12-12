Düzce Nüfusunun Yüzde 25,7'sini Çocuk Nüfus Oluşturuyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre çocuk nüfus oranında yıllara göre bakıldığında, oranın her geçen yıl azaldığı görülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2017 yılsonu itibariyle Düzce
ilinde çocuk nüfus sayısı 2017 yılında 97 bin 58'ini çocuk nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler
tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2000 yılında toplam nüfusun yüzde 31,9'unu (100 388) oluştururken, bu oran 2011 yılında yüzde 28,4 (97 031) ve 2017 yılında yüzde 25,7 (97 058) oldu. Çocuk nüfus oranında yıllara göre bakıldığında, oranın her geçen yıl azaldığı görülmektedir. - DÜZCE
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:56