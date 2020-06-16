DÜZCE Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu

Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta olduDÜZCE'de, bisiklet tamircisi oğluna yardımcı olmak için yanında çalışmaya başlayan Emine Yüksel (55), 5 yıl içinde iyi bir bisiklet tamircisi oldu.

16.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:14
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
DÜZCE'de, bisiklet tamircisi oğluna yardımcı olmak için yanında çalışmaya başlayan Emine Yüksel (55), 5 yıl içinde iyi bir bisiklet tamircisi oldu. Yüksel, işini severek yaptığını belirtti.
Düzce'de 3 çocuk annesi Emine Yüksel, bisiklet tamircisi oğluna, 5 yıl önce montaj için gönderilen bisikletlerin kolilerini açarak yardım etmeye başladı. Emine Yüksel bir süre sonra bisikletlerin montajlarını da yaparak eline ilk tamir anahtarını aldı. Emine Yüksel daha sonra bisiklet tamirine de merak salınca 5 yıldır bisiklet tamir ustası olarak çalışmaya başladı. Bisikletlerin her vidasını söken ve tamir ettikten sonra yerine takan Yüksel, bisiklet tamirciliği dışında evinde yemek yapmaya ve ev işleriyle meşgul olmaya devam ediyor.
Bisiklet tamirciliğine merak ederek başladığını ifade eden Emine Yüksel, "55 yaşındayım. 2 kızım, 1 oğlum var. Ben 5 yıldır bisiklet tamirciliği yapıyorum. Oğlumun yanına servis için getirilen bisikletlerin paketlerini açmaya yardıma geliyordum. Ondan sonra benim ilgimi çekti ve başladım, 5 yıldır devam ediyorum" dedi.
İşini severek yaptığını belirten Emine Yüksel, "Ben hevesliydim. Bisiklet tamiri için gelenler şaşırıyorlar. İlgi çekiyor. Eve gidiyorum, yemek yapıyorum, işimi yapıyorum. Tekrar buraya yardıma geliyorum. Çok zevkle yapıyorum. Kadınların başaramadığı bir şey yok. Kadınlar her şeyi başarırlar. Yeter ki istekli olsunlar" diye konuştu. DÜZCE Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Emine Yüksel, Düzce, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

FETÖ’cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu Haber
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan’la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Haber
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Arap Birliği’nden Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42’ye yükseldi Haber
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Haberler››Güncel››DÜZCE Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:39: Çanakkale'de çay bardağının boğumundan geçmeyen kirazlar birbirleriyle yarıştı - Haber 09:38: GAZİOSMANPAŞA'DA HIRSIZLAR PAZARCI KAMYONETLERİNE DADANDI - Haber 09:37: ERZURUM Besicilerin dolandırıcı endişesi - Haber 09:37: Adana'da 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber 09:37: Muş'ta koyun kırkma zamanı - Haber 09:12: Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu - Haber 09:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti - Haber 08:47: Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı - Magazin 08:10: İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu - Haber 18:45: Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu - Haberler