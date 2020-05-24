DÜZCE Oğlunun mezarına gitmek isteyen kadını mezarlığa götürdüler

Oğlunun mezarına gitmek isteyen kadını mezarlığa götürdülerDÜZCE'de, uygulama yapan polislerin yanına gelen yaşlı kadın gözyaşları içinde oğlunun mezarını ziyaret edemediği söyledi.

24.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:03
Oğlunun mezarına gitmek isteyen kadını mezarlığa götürdüler
DÜZCE'de, uygulama yapan polislerin yanına gelen yaşlı kadın gözyaşları içinde oğlunun mezarını ziyaret edemediği söyledi. Polis, yaşlı kadını mezarlığa götürdü.
Düzce'de, trafik ekipleri D-100 Karayolu Öztürkler mevkiinde dışarı çıkma kısıtlaması ihlali olup olmadığı yönünde uygulama yaptı. Bu sırada polislerin uygulama yaptığı yere gelen yaşlı kadın gözyaşları içinde, 'Mezarlığa gidecektim gidemedim. Beni mezarlığa kadar götürün yavrum.' dedi. Polisler, yaşlı kadının isteğini kırmayarak mezarlığa götürdü. DÜZCE Oğlunun mezarına gitmek isteyen kadını mezarlığa götürdüler

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

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