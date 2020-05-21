DÜZCE Okulun bahçesini tabiat parkına çevirdiler

Okulun bahçesini tabiat parkına çevirdilerDÜZCE'de, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenleri öğrencilerin derslerde gördükleri hayvan ve bitkileri gerçek hayatta da görebilmesi için okul bahçesinin bir bölümünde 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdu.

21.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:07
Okulun bahçesini tabiat parkına çevirdiler
DÜZCE'de, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenleri öğrencilerin derslerde gördükleri hayvan ve bitkileri gerçek hayatta da görebilmesi için okul bahçesinin bir bölümünde 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdu. Öğretmenler okulların kapalı olduğu dönemde bahçedeki bitki ve hayvanların bakımlarını üstlendi. Düzce'nin Metek Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenleri öğrencilerinin derslerde gördükleri hayvan ve bitkileri birebir görmeleri için okul bahçesinde ?Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi? oluşturdu. Bahçede biberden karpuza kadar birçok sebze, meyve ve çiçek yetiştirilirken, tavşan, bıldırcın, keçi, tavuk ve köpek gibi hayvanların bakımı gerçekleştiriliyor. Öğretmenler bahçenin bakımını öğrencilerle birlikte yapmayı planladı, ancak koronavirüs salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle bahçe ve hayvanların bakımları öğretmenlere kaldı. Gönüllü olarak bahçeye gelen öğretmenler, hayvanları besleyerek, bitkilerin bakımını yapıyor. Okul Müdürü Hasan Yeşilyurt, 'TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızla birlikte her birinin kendi özelliğine bağlı kalarak tabiat ve tarım alanı dediğimiz bu bahçede 2 hayvanla başladığımız bu alanı geliştiriyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde isteyerek ve gönüllü olarak öğretmen arkadaşlarımızla birlikte fayda sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizle yüz yüze eğitimde buluştuğumuzda onlara doğayı, tabiatı, hayvan sevgisini ve hoşgörüyü öğretebilmek adına da farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bitki ve sebzeden başlayarak domates, salatalık, karpuz, kavun, biber aklınıza gelecek birçok şeyi ekmeye çalıştık. Aynı şekilde meyvelerin bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca hayvanlarla ilgili geliştirme yapmaya çalışıyoruz.' dedi. Sınıf öğretmeni Nusret Işık ise, ?Bitki ve sebzelerin bakımı için çocuklarımıza hazırlamak için buradayız. İnşallah Eylül'de buraları onlara göstereceğiz. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, çilek, kabak aklınıza ne gelirse bütün sebzelerden ektik. Tabi bunların en önemli özelliği ata tohumu olmasıdır. Bu virüs hastalığının gösterdiği gibi tarım çok önemli. Geleceğimiz tarım ve tohumlarda. Bir avuç tohum ömür boyu bağımsızlıktır. Bu ata tohumları büyüdükten sonra tekrar onlardan tohum alacağız ve üretime devam edeceğiz. Çocuklara dersleri anlatırken tabi akıllı tahtadan gösteriyorsun tavşan şudur, bu sebze budur, bu hayvan budur diye ama bazı çocuklar belki hayatlarında hiç görmediler. Burada canlı olarak da görüyorlar. Burayı güzel bir şekilde yaşatmayı amaçlıyoruz.? diye konuştu. DÜZCE Okulun bahçesini tabiat parkına çevirdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kayseri’de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Açık havada İstanbul’dan Uludağ’ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin’den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir’deki bazı camilerin minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı Haber
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Haber
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Haberler››Güncel››DÜZCE Okulun bahçesini tabiat parkına çevirdiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:06: Balıkesir'de orman yangınlarına önlem toplantısı yapıldı - Haber 10:06: Diyarbakır'da tatlı imalathanelerinde denetim - Haber 10:05: FLAŞ - Haber 10:05: Kuyucak Belediyesi pazaryerlerinde korona virüs tedbirlerini sürdürüyor - Haber 10:05: Germencik Belediyesi'nden üreticilere yonca desteği - Haber 09:58: Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu - Haber 08:54: Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir - Ekonomi 08:44: 400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu - Haber 02:55: Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Haber 11:06: Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün - Haber