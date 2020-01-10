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Düzce otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı

Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralıDÜZCE'de, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak üzerine çıktı.

10.01.2020 21:31 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:33

Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı

DÜZCE'de, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak üzerine çıktı. Aracın alev alan motoru söndürülürken, yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hasan Ön idaresindeki 34 TF 8893 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, çelik bariyerlerle arkasında bulunan beton bariyerlerin üzerinde yan yattı. Hasan Ön aracın motorundan duman çıktığını görünce araçta bulunan ablası Beran Deniz'i (55) hemen araçtan çıkardı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Motoru tutuşan otomobil söndürüldü. Yaralanan Beran Deniz, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı

TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA


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