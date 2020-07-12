DÜZCE Otomobil köprünün yanından dereye uçtu

Otomobil köprünün yanından dereye uçtu

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu otomobil köprünün yanından dereye uçtu. Sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza öğle saatlerinde Gölyaka ilçesi Depo Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Ali Çelik idaresindeki 34 CZM 450 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonrası Aksu Deresi üzerinden geçen köprüye giremeden dereye uçtu. Kazada, Ali Çelik yaralanırken, 112 Acil ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin dereye uçtuğu an güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.