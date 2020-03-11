DÜZCE Otomobilin çarptığı bisikletli kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı bisikletli kişi yaralandıDÜZCE'de, bisikletiyle yolun kenarında ilerleyen Mücahit Duman (70) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
11.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:15
Otomobilin çarptığı bisikletli kişi yaralandı
DÜZCE'de, bisikletiyle yolun kenarında ilerleyen Mücahit Duman (70) otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Darıcı Mahallesi 5713 Bulvar üzerinde meydana geldi. Yiğitcan Menekay idaresindeki 81 AE 014 plakalı otomobil bisikletiyle yol kenarında ilerleyen Mücahit Duman'a çarptı. Mücahit Duman aracın ön camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Mücahit Duman'a ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mücahit Duman tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜZCE'de, bisikletiyle yolun kenarında ilerleyen Mücahit Duman (70) otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Darıcı Mahallesi 5713 Bulvar üzerinde meydana geldi. Yiğitcan Menekay idaresindeki 81 AE 014 plakalı otomobil bisikletiyle yol kenarında ilerleyen Mücahit Duman'a çarptı. Mücahit Duman aracın ön camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Mücahit Duman'a ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mücahit Duman tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :DÜZCE Otomobilin çarptığı bisikletli kişi yaralandı
Etiketler : Devlet Hastanesi, Güncel
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