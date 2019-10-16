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Düzce otomobilin, öğrencilerin arasına daldığı kaza kamerada

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaya olarak okula giden öğrencilerin arasına daldı.

16.10.2019 11:23
Düzce'nin Çilimli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaya olarak okula giden öğrencilerin arasına daldı. 1 öğrencinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, D- 100 karayolu Çilimli sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Mustafa G. yönetimindeki 81 FA 901 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaya olarak okula giden öğrencilerin arasına daldı. Otomobil 6 kişilik öğrenci grubundan 2'sine çarptı. Kazada, savrulup yere düşen öğrencilerden Muhammer Enes A. yaralandı.
Muhammer Enes A., kaza yerine çağırılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzce otomobilin, öğrencilerin arasına daldığı kaza kamerada

Çilimli, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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