DÜZCE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

DÜZCE'de, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Erdem Acar hafif yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Düzce Hükümet
Sokak'ta meydana geldi. Erdem Acar idaresindeki 81 DK 745 plakalı motosiklet kavşakta Zeki Ustaoğlu idaresindeki 81 BZ 015 plakalı otomobille çarpıştı. Motosiklet
sürücüsü Zeki Ustaoğlu yaralandı. Motosiklet sürücüsü Zeki Ustaoğlu, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA