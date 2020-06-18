Düzce özel idaresi sel bölgesinde çalışmalara aralıksız devam ediyor

Düzce İl Daimi Encümeni Mustafa Ezer, 18 Temmuz 2019 'da Akçakoca Esmahanım – Uğurlu bölgesinde yaşan sel felaketi sonrası bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Düzce özel idaresi sel bölgesinde çalışmalara aralıksız devam ediyor
18.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:26
Düzce İl Daimi Encümeni Mustafa Ezer, 18 Temmuz 2019 'da Akçakoca Esmahanım – Uğurlu bölgesinde yaşan sel felaketi sonrası bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Devletin sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede seferber olduğunu söyleyen Ezer, alt ve üstyapı çalışmalarının hala devam ettiğini söyledi.

İl Genel Meclis üyesi Daimi Encümen Mustafa Ezer, İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin, Akçakoca köylerinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Ezer "18 Temmuz 2019'da yaşanan sel felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı Esmahanım, Uğurlu köyü arasındaki sırt yolu asfalta hazır hale getirildi. Karatavuk köyü ile Kurukavak köyü içinde asfalt altı çalışmalar başladı. Esmahanım - Yenice köyü arasındaki heyelan çalışmaları son aşamasına geldi, yine Dilaver köyü - Küpler köyü arasındaki afetten tahrip olan yolun bozulan bölümleri onarılarak asfalt dökülecek duruma getirildi. Hakeza, Uğurlu – Hemşin ve Yenice arasında ki ekonomik ömrünü dolduran asfalt yol sökülerek en kısa zamanda yeniden sıcak asfalt çalışma programına alındı" ifade etti.

Covid-19 ile mücadele kapsamında yavaşlatılan ve hava şartlarının yağışlı geçmesine rağmen il özel idaresi ekiplerinin bölgede özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mustafa Ezer, "Sel felaketinde altyapısı tahrip olan Uğurlu köyü kanalizasyon işi 15 Haziran tarihinde ihalesi yapıldı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından 90 gün içinde yapım işi gerçekleşecek. Bunun yanı sıra Uğurlu köyü Sağlık Ocağı inşaatının yapımı devam ediyor. Yine Uğurlu köyü, Hasaçavuş ve Nazımbey köyleri arasındaki yolunda sıcak asfalt öncesi sıkıştırma çalışmalarında sona gelindi" dedi.

Ezer, çalışmaların havalara bağlı olarak hızlı bir şekilde süreceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Ezer, Düzce, Güncel, Haber

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