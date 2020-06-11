DÜZCE Polis balkondan girdi, genç kızın uyuduğu anlaşıldı

Polis balkondan girdi, genç kızın uyuduğu anlaşıldıDÜZCE'de, M.G. evde bulunan kızının kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi.

11.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:17
Polis balkondan girdi, genç kızın uyuduğu anlaşıldı
DÜZCE'de, M.G. evde bulunan kızının kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi. Balkondan eve giren polis, kızın uyuduğunu görünce rahat nefes alındı.
Olay sabah saatlerinde Çay Mahallesi Kadırga Sokak'ta meydana geldi. Şehir dışında iş için bulunan M.G., evine dönünce kapıyı açması için kızı Y.G.?yi aradı. Ancak genç kız babasının aramalarına cevap vermedi. Bunun üzerine baba kapıyı ve zili çalmaya başladı. M.G.?nin tüm uğraşlarına rağmen kızı kapıyı açmadı. Bunun üzerine panik olan baba durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi geldi. Polis, merdivenle birinci katta bulunan eve balkondan girdi. Polis memuru genç kızın uyuduğunu gördü. İçeriden açılan kapıdan giren baba kızının iyi olduğunu görünce rahat nefes aldı. DÜZCE Polis balkondan girdi, genç kızın uyuduğu anlaşıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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