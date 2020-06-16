DÜZCE Polisi gören maskeyi taktı

Polisi gören maskeyi taktıKORONAVİRÜS salgını kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Düzce'de polis denetim yaparken, vatandaşlar polisi görünce ceplerinden maskeleri çıkartarak taktı.

16.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:48
Polisi gören maskeyi taktı
KORONAVİRÜS salgını kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Düzce'de polis denetim yaparken, vatandaşlar polisi görünce ceplerinden maskeleri çıkartarak taktı.
Düzce'de maskesiz gezmek yaslanırken, vatandaşların özellikle şehrin kalabalık sokak, cadde ve parklarında yasağa uymadıkları gözlenmeye başladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri maskesiz gezenleri uyardı. Yasağa uymayan çoğu vatandaş, polisleri görünce cezai işleme maruz kalmamak için ceplerindeki maskeleri çıkarak taktı. Maskesini çenesinin altına takan vatandaşlar da uyarılarak maskelerini kurallara uygun takmaları istendi. Polis ekipleri, maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara ise maske verdi. DÜZCE Polisi gören maskeyi taktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

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