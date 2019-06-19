19.06.2019 13:09
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Düzce polisinden drone destekli uygulama

Düzce polisinden drone destekli uygulama

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler tarafından yapılan drone destekli Huzur uygulamasında 24 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler tarafından yapılan drone destekli Huzur uygulamasında 24 araç trafikten men edildi. Alkollü yakalanan 1 sürücünün ehliyetine 2023 yılına kadar el konuldu.

Düzce'de huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacı ile halkın yoğunlukta bulunduğu cadde sokaklar, alışveriş merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda gürültü yaparak çevreye ve trafik güvenliğine zarar veren abart egzoz, modifiyeli araç, motosiklet ve pat pat araçlarına yönelik olarak Asayiş, Trafik, Çevik, TEM, KOM ekiplerince ortak uygulama yapıldı. Drone destekli yapılan uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı.

Yapılan uygulamada 388 şahıs Genel Bilgi Toplama "(GBT) yönünden sorgulanırken tehdit suçundan aranması olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik yönünden 329 araç kontrol edilirken 71 araç sürücüsüne 59 bin 22 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 12 Motosiklet, 11 Otomobil ve 1 Pat Pat aracı olmak üzere toplam 24 araç trafikten men edilirken alkollü olarak araç kullanmaktan 3. kez yakalanan şahsın ehliyetine 2023 yılına kadar el konuldu.

Yetkililer halkın huzur ve güveni için uygulamaların süreceğini bildirdiler. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Motosiklet, Huzur, Düzce, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:28 Avcılar'da "oto fareleri" nefes kesen kovalamaca ile yakalandı
15:27 Köyde yaşayan 4 kişiyi 142 bin TL dolandırdı
15:19 Polis, araması bulunan 28 kişiyi yakaladı
15:17 FETÖ şüphelisi sahte kimlik ve ehliyetle yakalandı
15:10 Hatay'da trafik kazası: 1'i bebek 5 yaralı
15:09 Rize'deki asayiş uygulamasında 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi
15:07 Tunceli'de 2 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi