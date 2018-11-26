Düzce Polisinden Uyuşturucu Operasyonu

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:38



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:38

DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu kullanımına bağlı olarak bir kişinin şüpheli bir şekilde ölmesinin ardından Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Aziziye Mahallesinde meydana gelen uyuşturucu kullanımına bağlı olarak şüpheli ölüm olayı sonrasında yapılan çalışmalarda Dereli Tütüncü ve Aziziye Mahallesi civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 4 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli 3 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Ölüm Şüphesi suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE