27.06.2019 16:00
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Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; Düzce merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan 3 düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araçlarda, üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 74 gr Metamfetamin, 1 gr Esrar, 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız Tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Adli Makamlara sevk edilirken bir şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest kaldı, iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Düzce , 3. Sayfa

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