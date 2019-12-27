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Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan iki uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.

27.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:30 Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
DÜZCE(İHA) – İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan iki uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen planlı/projeli çalışmaları sürüyor. Çilimli İlçe Merkezi ve Sarımeşe Köyü civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 4 şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, şahıslardan üzerinden bir miktar uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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