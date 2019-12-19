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Düzce polisten kaçan sürücünün otomobilinde aranan kişi yakalandı

Polisten kaçan sürücünün otomobilinde aranan kişi yakalandıDÜZCE'de, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir sürücü otomobili ile kaçmaya başladı.

19.12.2019 21:47 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:49
Polisten kaçan sürücünün otomobilinde aranan kişi yakalandı
DÜZCE'de, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir sürücü otomobili ile kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde bulunan bir kişinin aranmasının olduğu sürücünün bu nedenle kaçtığı ortaya çıktı.
'ye bağlı Kültür Mahallesi'nde, devriye görevinde olan polis ekiplerini gören H.Y. yönetimindeki 81 FD 166 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Polis ekipleri durumu fark edince kovalamaca başladı. Kısa süre sonra polis, otomobili durdurdu. Ekipler, sürücü H.Y. ve yanındaki M.Y. ile M.A.'nın kimliklerini kontrol etti. M.A'nın 'kasten yaralama' suçundan hakkında arama kararı bulunduğu, otomobil sürücüsünün bu nedenle kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. 3 kişi gözaltına alınırken, otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.
Düzce polisten kaçan sürücünün otomobilinde aranan kişi yakalandı

Düzce, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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