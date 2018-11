Düzce Rafları At Arabasına Yükleyip Çaldılar

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:17



07 Kasım 2018 Çarşamba 19:17

Rafları at arabasına yükleyip çaldılarDÜZCE'de, bir bakkalın önüne gelen maske takan iki hırsız, bakkala ait rafları at arabasına yükleyerek çaldı.Sabaha karşı Aziziye Mahallesi 'nde bulunan Bülent Taş 'a ait bakkalın önüne at arabasıyla gelen hırsızlar, bakkala ait rafları at arabasına yüklemeye başladı. Maske takan ve biri erkek biri kadın olduğu anlaşılan iki hırsız market raflarını kısa sürede at arabasına yükleyerek olay yerinden ayrıldı. Sabah bakkalını açmaya gelen Bülent Taş rafları görmeyince güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anını gören Taş, iki kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.