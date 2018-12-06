Düzce-Rus Ruleti Oynarken Ölmüş

06 Aralık 2018 Perşembe 14:07



06 Aralık 2018 Perşembe 14:07

Düzce'de, iş yerinde başından vurulmuş halde bulunan Osman Tekin hastanede yaşamını yitirirken, polise teslim olan Y.Z. rus ruleti oynarken arkadaşının öldüğünü iddia etti.Önceki gün, saat 17.00 sıralarında Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana gelen olayda demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin, iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu. Çevredeki esnafların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Osman Tekin'i Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Osman Tekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Olayın ardından Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne teslim olan Y.Z., Osman Tekin ile iş yerinde rus ruleti oynarken arkadaşının başına dayadığı silahın ateş aldığını iddia etti. Y.Z çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.