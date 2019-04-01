Düzce Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün yerel seçim için sandığa giden vatandaşlar, Düzce Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Düzce seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Düzce'de kim önde? Düzce seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

DÜZCE 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Düzce Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Faruk Özlü, İYİ Parti adına Ömer Küçük, SP adına Aptullah Yalman, MHP'den Erdoğan Bıyık yarışacak. Bir tanesi bağımsız olmak üzere toplam 11 aday, Düzce Belediye Başkanlığı yarışında. Düzce'deki toplam 217 sandık açıldı ve Anadolu Ajansından alınan kesin olmayan verilere göre:

Faruk Özlü AK Parti 44.108 OY %46,94

Ömer Küçük İyi Parti 26.236 OY %27,92

Erdoğan Bıyık MHP 20.402 OY %21,71

Aptullah Yalman Saadet Partisi 862 OY %0,92 oy oranlarıyla AK Parti adayı Faruk Özlü sandıktan birinci çıktı.

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DÜZCE 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Düzce'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Düzce Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'den Mehmet Keleş % 54,53 oy oranı ile olmuştu. MHP'den Ömer Küçük ise % 37,65 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Basri Karslıoğlu % 3,96 oy oranı ile 3. sırada, SP adayı Birkan Mertol % 2,24 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

DÜZCE İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Düzce belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Düzce Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.