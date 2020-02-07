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Düzce şehit oğullarını bayrakla uğurladılar

Şehit oğullarını bayrakla uğurladılarVAN Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık (28), memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde toprağa verildi.

07.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:45
Şehit oğullarını bayrakla uğurladılar
VAN 'da yaşanan çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık (28), memleketi 'nin Yığılca ilçesinde toprağa verildi. Şehidin anne ve babası, oğullarına son yolculuğuna uğurlarken, Türk Bayrağını birlikte tuttu.
Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın cenaze namazı Yığılca İlçe Stadında kılındı. Cenaze namazına şehidin babası Arslan Işık, annesi Raziye Işık, 3 ay önce evlendiği eşi İrem Işık, şehidin kardeşleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Jandarma Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin babası, annesi ve eşi yan yana otururken, şehidin babası ve annesi oğullarını son yolculuğuna uğurlarken birlikte Türk bayrağını tuttu. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Yılgın köyünde toprağa verildi.
İrem Işık'ın, Özgür Işık ile 3 ay önce evlendiği, Nisan ayında ise düğünlerinin yapılacağı öğrenildi.
Düzce şehit oğullarını bayrakla uğurladılar

Bahçesaray, Jandarma, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


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