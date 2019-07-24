DÜZCE SEL, AKÇAKOCA'NIN KARATAVUK KÖYÜNDE DE HASARA YOL AÇTI

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesine bağlı Karatavuk köyü selde büyük zarar gördü. Köyde yaşayan Uğur Arslan (26), Biz şu anda dışarıda kalıyoruz. Biz evimize giremiyoruz. Evin içi balçık, çamur dolu. dedi.
Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde geçen Çarşamba günü yağan yağmurlar nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Selden en çok Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köyü etkilenirken, Karatavuk köyünde de hasar oluştu. Karatavuk köyünde annesi Melek ve babası Nazmi Arslan ile birlikte yaşayan Uğur Arslan, evlerinin çamurla dolduğunu söyledi. Felaketin yaşandığı anları anlatan Arslan, O şokla hiçbir şey anlayamadım. Sel geldi birden 5 tonluk ağaç eve geliyordu. Annemle babam evde mahsur kaldılar. Sel taşları getirdi. Annemle babam 4 metreden aşağıya atladılar. Annem kalçasını incitti. Şu anda yatıyor. Canımızı zor kurtardık. dedi.
Evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Arslan, Evimiz kullanılamaz halde. Yer komple kaymış. Biz şimdi mağduruz evimize giremiyoruz. Amcamlarım yerleri de uçmuş durumda. Karşı yol ana yola inmiş durumda. Yağmur yağdığında burası uçarsa, burası uçacak. Şu anda dışarıda kalıyoruz. Evimize giremiyoruz. Evin içi balçık, çamur dolu. Durumumuz içler acısı. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi, gelen mala geldi. Ama bizim de ne yapacağımız belli olsun. Sokakta kalacak halimiz yok. Bize yer gösterilmedi. diye konuştu.
Arslan ayrıca amcası Yakup Arslan'ın da evinin sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.