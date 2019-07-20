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DÜZCE SELİN DENİZE SÜRÜKLEDİĞİ KÖPEĞİ YÜZEREK KURTARDI

DÜZCE'de bir vatandaşın sel sularına kapılıp derede sürüklenen köpeği kurtarması amatör kameraya yansıdı.

20.07.2019 12:54
DÜZCE'de bir vatandaşın sel sularına kapılıp derede sürüklenen köpeği kurtarması amatör kameraya yansıdı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından amatör kameraya yürekleri ısıtan bir görüntü yansıdı. Sel felaketinin ardından Akçakoca'da denize sürüklenmiş haldeki köpeği gören bir vatandaş hemen denize girdi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, odun yığınları ve kirliliğin olduğu denizden yüzerek köpeği kurtardı. Vatandaşın davranışı takdir toplarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi. DÜZCE SELİN DENİZE SÜRÜKLEDİĞİ KÖPEĞİ YÜZEREK KURTARDI
Kaynak: DHA
Akçakoca, Düzce, Güncel

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