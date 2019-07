DÜZCE Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaralar sarılıyor

Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaralar sarılıyor Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selde, felaketten en çok etkilenen yerlerden biri olan Uğurlu köyünde afetin zararı giderilmeye çalışılıyor. Köyde yaşayan vatandaşların elektrik ihtiyacı jeneratörlerle, su ihtiyacı tankerlerle, yemek ihtiyacı ise Kızılay tarafından sağlanıyor.Geçen Çarşamba gecesi Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinin ardından selin etkilediği bölgelerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sel felaketinin en fazla etkilediği köylerden biri olan Uğurlu'da da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. AFAD, İtfaiye, Kızılay, Devlet Su İşleri, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Orman Genel Müdürlüğü, Valilik ve belediyelerden gelen ekipler, selin izlerini silmeye çalışıyor. Ayrıca bölgede telef olan çok sayıda evcil, kanatlı, büyük ve küçükbaş hayvanın olması nedeniyle sık sık ilaçlama çalışmaları yapılıyor.UĞURLU KÖYÜNDE YAŞAMSel felaketinin yaşandığı Uğurlu köyünde elektrik ihtiyacı, getirilen mobil jeneratörlerle sağlanıyor. Verilen elektrik yalnızca aydınlatma ihtiyacını karşılıyor. Su ihtiyacı ise çevre illerden ve Düzce'den gelen tankerlerle sağlanıyor. İçme suyu da Kızılay tarafından belli aralıklarla vatandaşlara dağıtılıyor. Köyde bulunan lokantalar çamur içinde kaldığı ve elektrik olmaması nedeniyle hizmet veremiyor. Kızılay tarafından sabah, öğle ve akşam yemekleri vatandaşlara dağıtılıyor. Köydeki yoğun çamur ve toz da vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Ayrıca köyde telef olan çok sayıda hayvanın olması nedeniyle ağır koku da vatandaşları rahatsız ediyor. Bu nedenle toza ve kokuya karşı maske dağıtılıyor. Vatandaşlar gün boyu çamur içinde kalan ev ve iş yerlerini temizlemek için çalışıyor. Bunun yanı sıra kayıp vatandaşların arama çalışmalarına destek veriyor ve bölgede rehberlik hizmeti yapıyor.Başka bir köyden selin yaşandığı Uğurlu köyüne geçmiş olsun ziyareti için gelen Recep Altay, Ben 72 yaşındayım böyle bir afet buralarda 1965 yıllarında olmuştu. Ama böyle olmamıştı. Hafif geçmişti. Bu burada ikinci tufan. Çalışmalarla hayat normale dönmeye başlıyor dedi.Köyde esnaflık yapan Kemal Tokgöz ise Kıran Deresi taştı. Uğurlu köyü olarak köyümüzün zararı çok. Ama şu anda bütün birimler burada. Eksik olan hiçbir şey yok diye konuştu.Köyde yaşayan Şaban Özkan, Burada tavukların ölüsü var. Bunların kokusu var. Köyümüzde şu anda 300 bin tavuk ölüsü var. 4 tane kümes gitti. Bunların kokuları var. Her taraf mikrop. Kanalizasyon pislikleri var. Alçaklarda kanalizasyon geri tepmeye başladı. 2 gün sonra burada nasıl yaşayacağız merak ediyorum. Pislikler temizlenmeli. Devletten Allah razı olsun. Veriyorlar her şeyi. Gelen giden çok burada. Oradan yana bir sıkıntımız yok. Ama güneş vurdukça koku geliyor. Benim evimin önünde en az 10 kamyon moloz yığını var. Bunların giderilmesini istiyorum. Devlet her şeyiyle burada Allah razı olsun. dedi.