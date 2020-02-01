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Düzce sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüDÜZCE'de, evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan (75), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

01.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:12
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü
DÜZCE'de, evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan (75), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Mahallesi 3540 Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan'dan alamayan torunu eve geldi. Eve girdiğinde babaannesinin cansız bedeniyle karşılaşan torunu durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Sevim Kazan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Kazan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Kazan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Akpınar, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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