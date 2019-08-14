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DÜZCE Sokak ortasında tekme toka birbirlerine girdiler

Sokak ortasında tekme toka birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

14.08.2019 15:28
DÜZCE Sokak ortasında tekme toka birbirlerine girdiler
Sokak ortasında tekme toka birbirlerine girdiler
Düzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
Olay sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta meydana geldi. Spor Sokak girişinde karşı karşıya gelen iki grup önce konuşmaya başladı. Aniden birbirlerine vurmaya çalışan iki grup arasındaki kavga yola kadar taştı. Birbirlerine tekme tokat vuran gençleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı. Vatandaşların araya girmesi ile ayrılan gençler daha sonra olay yerinden ayrıldı.
DÜZCE Sokak ortasında tekme toka birbirlerine girdiler

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Kaynak: DHA

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