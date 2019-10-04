Haberler » Güncel » Haber

Düzce sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardıDüzce'de, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince vinçle kanaldan çıkarılarak kurtarıldı.

04.10.2019 10:33
Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
Düzce'de, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince vinçle kanaldan çıkarılarak kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde, Düzce Tokuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kuşçu, büyükbaş hayvanlarını meraya otlatmak için götürmek istedi. Bu sırada bir inek sulama kanalına düştü. Ali Kuşçu, ineği su kanalından çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, ineğin vücuduna halatları bağlayarak vinçle mahsur kaldığı kanaldan çıkardı. Ali Kuşçu, herhangi bir yarası olmayan ineğini ahıra götürdü.
Düzce sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:29 Eyüpsultan'a iki yeni yüzme havuzu
16:28 Adliyedeki kavgaya 9 tutuklama
16:28 Samsun'daki pompalı tüfekli saldırı
16:28 İnönü'de kilitli parke taşı çalışması
16:27 Adliyedeki kavgaya 9 kişi tutuklama
16:27 Hayvanat Bahçesi'nde renkli kutlama
16:26 Türkiye'de ender rastlanan fil şahin güvesi larvası bilecik'te görüntülendi