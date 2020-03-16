DÜZCE Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı
Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralıDÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu yol kenarında bulunan tarlaya girdi.
16.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:32
Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı
DÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Sürücü ve çöp kamyonun arkasında bulunan 2 işçi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Poyrazoğlu idaresindeki 34 LE 4469 plakalı çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Kazada sürücü Okan Poyrazoğlu ile çöp kamyonunun arkasında bulunan işçiler Bekir Öztürk ve Engin Uçan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Çöp kamyonu vinç yardımıyla tarladan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Sürücü ve çöp kamyonun arkasında bulunan 2 işçi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Poyrazoğlu idaresindeki 34 LE 4469 plakalı çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Kazada sürücü Okan Poyrazoğlu ile çöp kamyonunun arkasında bulunan işçiler Bekir Öztürk ve Engin Uçan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Çöp kamyonu vinç yardımıyla tarladan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :DÜZCE Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı
Manşet
Haberler
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti