DÜZCE Süs tavuklarına merak saldı yarışmalara katılıyor

Süs tavuklarına merak saldı yarışmalara katılıyorDÜZCE'de, 10 yaşından bu yana tavuk yetiştiriciliği yapan Yusuf Öztürk (33), 12 yıldır süs tavukçuluğuna merak salarak, değişik ırkların kuluçka makinelerinde üretimini yapıyor.

03.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:25
Süs tavuklarına merak saldı yarışmalara katılıyor
DÜZCE'de, 10 yaşından bu yana tavuk yetiştiriciliği yapan Yusuf Öztürk (33), 12 yıldır süs tavukçuluğuna merak salarak, değişik ırkların kuluçka makinelerinde üretimini yapıyor. 12 ırktan 200 tavuğu bulunan Yusuf Öztürk, tavuklarıyla yarışmalara katılıyor. Düzce'nin Kaymakçı Köyü'nde oturan Yusuf Öztürk, 10 yaşından itibaren dedesi ile birlikte köy tavuğu ve yerli tavuk ırkları besledi. 21 yaşında süs tavukçuluğuna merak saran Yusuf Öztürk, 12 yıldır süs tavuklarını kuluçka makinelerinde üretip yarışmalara katılıyor. Ayrıca ürettiği tavuklardan süs tavukçuluğuna meraklı kişilere de veriyor. Tavuk üretimi ve bakımının meşakkatli olduğunu söyleyen Öztürk, "12 yıldır süs tavuğu besliyorum. Ondan önce köy tavukları besliyordum. Dedelerimizden görerek bu işe başladık. Daha sonra neden süs tavuğu yapmayalım dedik ve 12 yıl önce güvercinlerle başlayarak süs tavuğuna geçtim. Öncelikle hayvan sevgisi muhteşem bir şey. Bütün vaktini bunlara ayırıyorsun. Bir çocuk gibi ilgi istiyorlar." dedi. Tavukların doğum tarihine kadar bilen Öztürk, ?Kucağımda ki tavuk 6 Ocak 2020 doğumlu. Şu an yavrularını aldım. Geçen yıl bunun annesiyle yarışmaya girdim. 91 puan aldım. İnşallah bunlarla da 2021 yılında Ankara'da yarışmalara katılacağım. Bizde üretim yapıyoruz. Durumu olmayan kardeşlerimize özellikle uygun fiyatlarla ya da hiç ücret almadan veriyoruz. Onlarda bu işe girip kazansınlar istiyoruz.ö diye konuştu. Özellikle milli ırkların üretimi konusunda hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Öztürk, 'Şu an tescilli Denizli ırkımız var. Türkan ve Sultan ırkımız var. Onlar da tescillenme aşamasında. İspenç tavuğu ile ilgili olarak kulübümüz çalışma yapıyor. Bilmediğimiz birçok ırk var ama bunları atalarımızdan bu yana kaybetmişler. Dedelerimizden aldığımız milli ırka miraslarını bizde çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak için üretime devam ediyoruz" dedi. DÜZCE Süs tavuklarına merak saldı yarışmalara katılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusuf Öztürk, Kaymakçı, Düzce, Güncel, Haber
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