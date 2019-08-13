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DÜZCE Tehlikeyi hiçe sayıp sohbete daldılar

Tehlikeyi hiçe sayıp sohbete daldılarDüzce'de, kamyonete tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kamyonet sürücüsü ile bisiklet kullanan kişinin sohbet ettiği görüldü.

13.08.2019 11:17
DÜZCE Tehlikeyi hiçe sayıp sohbete daldılar
Tehlikeyi hiçe sayıp sohbete daldılar
Düzce'de, kamyonete tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kamyonet sürücüsü ile bisiklet kullanan kişinin sohbet ettiği görüldü.
Düzce Aydınpınar Caddesi'nde bisiklet kullanan kişinin tutunduğu kamyonetin sürücüsü ile sohbet etmesi görenleri hayrete düşürdü. Kamyonete tutunan bisiklet sürücüsü, kamyonet sürücüsü ile sohbeti ilerletirken, kamyonetin zaman zaman sağa sola doğru manevra yapması tehlike oluşturdu. Bisiklet sürücüsü yaşadığı tehlikeye aldırış etmezken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DÜZCE Tehlikeyi hiçe sayıp sohbete daldılar

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Kaynak: DHA

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