Düzce Tem Otoyolu'nda Dönüş Faciaya Neden Oluyordu 7 Yaralı

Düzce
'nin Gümüşova
ilçesinde, TEM Otoyolu
'nda Karayolları, itfaiye ve ambulansların geçişi için konulan boşluktan karşı istikamete geçmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobil kazaya neden oldu. 3 aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul
istikametine gitmekte olan Ali İhsan Yetim idaresindeki 48 KG 484 plakalı otomobil TEM Otoyolunda Karayolları, itfaiye ve ambulanslarının rahat dönüş yapması için kullanılan boşluktan Ankara
istikametine dönmeye çalıştı. Bu sırada Ankara istikametine gitmekte olan Ahmet Yılmaz
idaresindeki 34 BP 4748 plakalı minibüs dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil Muhammet Cankor idaresindeki 06 AEY 567 plakalı otomobile çarptı. Ali İhsan Yetim aracın içinde sıkıştı. İtfaiye
ekipleri, Ali İhsan Yetim'i araçtan çıkardı. Kazada yaralanan Ali İhsan Yetim, Cihan Göksu
, Özgenur Yılmaz, Melek Yılmaz
, Duygu Yetim, Ufuk Yetim
ve Okan Göksu 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Hendek'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İtfaiye,Düzce,TEM Otoyolu
Kaynak: DHA