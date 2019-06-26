26.06.2019 12:05
Haberler » Güncel » Haber

Düzce TSO akreditasyon hazırlıklarına devam ediyor

Düzce TSO akreditasyon hazırlıklarına devam ediyor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, C olan Akreditasyon seviyesini B kategorisine yükseltmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, C olan Akreditasyon seviyesini B kategorisine yükseltmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Düzce TSO Personeline kurum içi iletişim, kalite yönetim sistemi ve performans değerlendirme tabloları hakkında eğitim verildi. TOBB'un uyguladığı akreditasyon kriterlerinin asıl amacının üye memnuniyetini üst seviyelere çıkarmak olduğunu ifade edilerek, rutin işleyişin dışında odanın ve oda personelinin üyelere sunması öngörülen hizmetler hakkında da bilgiler verildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:07 Canik'te istişare ve koordinasyon toplantısı
13:07 Hırsızlık rekoru: 3 milyar 750 milyon Euro'luk mal böyle çalındı
13:07 SOLOTÜRK, İzmit semalarında gösteri yapacak
13:07 Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık
13:05 15 Temmuz sonrası Konya'da ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı"
13:05 DHA DIŞ - Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden F-35B'lerle Irak ve Suriye'ye 14 sorti yaptı
13:05 Akıllı aydınlatma sistemine TÜBİTAK'tan patent onayı