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Düzce TSO'dan 81 ilde 81 okula 810 çorap

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "İlk teneffüs 40 dakika" tweeti sonrası Düzce'de Ticaret ve Sanayi Odası 81 okula 810 çift futbol çorabı gönderecek.

19.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:14
Düzce TSO'dan 81 ilde 81 okula 810 çorap
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "İlk teneffüs 40 dakika" tweeti sonrası Düzce 'de Ticaret ve Sanayi Odası 81 okula 810 çift futbol çorabı gönderecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin motive olması için "İlk teneffüs 40 dakika" tweeti attı. Bakan Selçuk'un bu yüzleri güldüren açıklaması sonrası bazı illerin yöneticileri de kendi yörelerine özgü yiyecekleri ve eşyaları 81 ilde 81 okula göndereceklerini açıkladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'da bu açıklamaların ardından 81 ilde 81 okula 810 çift futbol çorabı göndereceğini açıkladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, "Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk'un 40 dakikalık ilk teneffüs müjdesine Düzce TSO olarak bizde dahil olmak istedik. Oda olarak eğitime ve gençlerimize büyük destekler verdiğimiz bu dönemde bakanımızın çağrısına sessiz kalmadık. 81 ildeki 81 okula 810 adet futbol çorabı biz yollayacağız. Bu illetin bir an önce ülkemizi terk etmesini istiyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Futbol, Düzce, Güncel

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