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Düzce TSO'dan teknik destek programı

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda teknik destek programı düzenlendi.

24.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:12Düzce TSO'dan teknik destek programı
DÜZCE (İHA) – Ticaret ve Sanayi Odası'nda teknik destek programı düzenlendi.

Doğu Kalkınma Ajansı (MARKA) 2019 yılı Kasım- Aralık Dönemi Teknik Destek Programı için, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hazırlanan" Düzce Kobi'lerinin İhtiyaç Analizlerinin Yapılması ve Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması Projesi' kapsamında 11 firmanın ihtiyaç analizi gerçekleştirilerek, eğitim faaliyetleri tamamlandı. Proje ile Düzce ve Akçakoca'da faaliyet gösteren firmaların hedef pazar seçimi, hedef Pazara giriş stratejilerine ilişkin alternatiflerin analizi, pazarlama stratejileri, dış ticaret, ticari istihbarat ve yurt dışı pazar araştırmaları konularında firmalarımıza yol haritası belirlenerek, Düzce ekonomisinin gelişimine katkı sağlanması hedeflendi. - DÜZCE

Akçakoca, Marmara, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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