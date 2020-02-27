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Düzce TSO meclis toplantısı geçekleşti

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

27.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:48Düzce TSO meclis toplantısı geçekleşti
DÜZCE (İHA) – Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yoğun programların olduğu bir ayın sonunda meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıda ilk olarak Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı.

Şahin " Düzce'de de uygulanan İlave 6 Puanlık SGK Teşvikinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayınlandı. Karar ile ilave 6 puanlık SGK Teşviki 31.12.2020 tarihinde kadar uzatıldı" şeklinde konuştu.

Toplantının devamında mizanlar ve 2020 yılı gelir gider hesapları Meclis Üyeleri tarafından görüşüldü. - DÜZCE

Meclis Başkanı, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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