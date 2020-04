Düzce Üniversitesi 4 ton dezenfektan üretti

Kaynak: İHA

19) pandemisi süresince; hastane sağlık çalışanları ve tüm birimlerinin kullanılması için, yüksek kalitede likit dezenfektan üretimi gerçekleştiriyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının başlamasının hemen ardından, 30 Ocak 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu salgını "Uluslararası Acil Halk Sağlığı Sorunu (Pandemi)" olarak ilan etti ve yine WHO tarafından 2010 yılında ilan edilen, pandemi sürecinde de etkin olarak kullanılabilecek dezenfektan formülasyonlarının kullanımını önerdi. Düzce Üniversitesi, WHO'nun önerdiği standartlarda dezenfektan üreterek kendi ihtiyacını kendisi karşılamaya başladı. DÜBİT'te görevli akademisyenlerin ortak çalışması ile üretilen dezenfektan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi başta olmak üzere tüm birimlerinde kullanılıyor. Üretilen dezenfektan ürünü hakkında bilgiler veren DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, "WHO tarafından Yerel Üretim Kılavuzu adıyla yayınlanan, biri Etil Alkol (%96), diğeri ise İzopropil Alkol (%99,8) bazlı bu iki formülasyondan, İzopropil Alkol bazlı olanın maliyeti daha yüksek ama uçuculuğu daha düşüktür. Dolayısıyla el dezenfektanı olarak kullanıldığında daha uzun süre dezenfeksiyon sağlamaktadır." dedi. Üretilen İzopropil Alkol bazlı dezenfektanın özellikle Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde fedakarca çalışan sağlık personelinin kullanımına sunulduğunu ifade eden Doç. Dr. Uğur Hasırcı, şu ana kadar toplam 4 ton üretilen dezenfektanın, güncel piyasa fiyatlarının dörtte birine mal edildiğinin de altını çizdi. - DÜZCE